SMA hastası Yusuf Barkın için öğrenciler elini taşın altına koydu

İzmit Bağçeşme’de ikamet eden bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. En uygun rakamı alan aile çocuklarının tedavi edilebilmesi için gerekli paranın toplanmasını bekleniyor. Ancak Yusuf Barkın’ın belli bir kilonun üzerine çıkmadan, 2 ay içerisinde tedavinin başlaması gerekiyor. SGK’nın karşılamadığı bu tedavinin uygulanması gerekli paranın bağışlarla toplanması gerekiyor. Bununla ilgili valilikten kampanya iznini alan aile, hem sosyal medyadan hem basın aracılığıyla ve kurulacak olan stantlarla bu parayı toplamayı ümit ediyor. Yusuf Barkın’ın tedavisi için gönüllüler çeşitli yer ve zamanlarda “SMA değil Barkın kazansın” sloganı eşliğinde bağış toplamaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLER DE DESTEK OLDU

Yusuf Barkın Kaplan’ın tedavisi için başlatılan bağış kampanyasını gören ve destek olmak isteyen Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü aracılığı ile Yusuf Barkın için okulda bağış kampanyası düzenledi. Sosyal Yardımlaşma Kulübü Başkanı Nejla Bedir ve yardımcısı Efe Cihat Akman ve öğretmenler Hayriye Kabaca ve Abdurrahman Kurt öncülüğünde başlatılan kampanyada okul panosuna Yusuf Barkın’ın tedavisi için yardıma ihtiyacı olduğu ve SMA hastalığı ile ilgili bilgilendirici broşürler asılarak önüne kumbaralar konuldu. Öğrenci ve öğretmenlerin desteği ile kısa sürede Barkın için bin 900 TL toplandı. Toplanan para Barkın’ın tedavisi için oluşturulan hesap numarasına aktarıldı. Yusuf Barkın’ın yaşama tutulabilmesi için düzenlenen kampanyaya destek vermek isteyenlerin Vakıf Bank’ın TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 numaralı hesabına Havva Kampara Kaplan adına bağış yapabilir.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

Konuyla ilgili konuşan Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Doğan, “Öğrencilerimiz her sene çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Öncesinde bir görme engelli öğrencimizle ilgili cihaz alımına yardım ettiler. Biz ve bir kısmını karşıladık. Sosyal medya ve basın aracılığı ile halkımızla da paylaşarak onların da destek olmasını sağladık. Öğrencilerimiz bu konularla ilgililer. Biz de bunu alışkanlık haline getirmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Sonuçta hepimiz birer engelli adayıyız. Yardımlaşmak, paylaşmak, çoktan aza vermek, bu kültürümüzde ve dinimizde olan önemli bir özellik. İnşallah devam ettirmeye çalışacağız. Mayıs ayında yine kampanyamıza devam edeceğiz. Bir de Kızılay için kan bağışı kampanyasında bulunacağız” dedi.