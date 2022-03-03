Covid-19'la mücadelede yeni dönemin başlamasıyla statlara seyirci alınmasına ilişkin yeni karar alındı. TFF'den yapılan açıklamaya göre artık statlara girerken HES kodu şartı aranmayacak. Salgın sürecinde getirilen 12 yaş altının statlara girişine yönelik yasak da kaldırıldı. TFF'den takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığı belirtildi.
03 Mar 2022 - 13:58- Spor Güncelleme: 03 Mar 2022 - 14:02
TFF'den yeni seyirci kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara HES kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını ve stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırının kaldıldığını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.