03 Mar 2022 - 13:58- Spor G: 03 Mar 2022 - 14:02

TFF'den yeni seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara HES kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını ve stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırının kaldıldığını açıkladı.
TFF'den yeni seyirci kararı mask

Covid-19'la mücadelede yeni dönemin başlamasıyla statlara seyirci alınmasına ilişkin yeni karar alındı.  TFF'den yapılan açıklamaya göre artık statlara girerken HES kodu şartı aranmayacak. Salgın sürecinde getirilen 12 yaş altının statlara girişine yönelik yasak da kaldırıldı. TFF'den takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığı belirtildi. 

03 Mar 2022 - 13:58 - Spor

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