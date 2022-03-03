03 Mar 2022 - 14:10- Gündem G: 03 Mar 2022 - 14:13

Mustafa Hafızali hayatını kaybetti

Batı Trakya Türkleri Derneği'nin kurucularından Mustafa Hafızali vefat etti
Mustafa Hafızali hayatını kaybetti mask

İzmit Fethiye Caddesi Bilin Pasajı'nda uzun yıllar kuyumculuk yapan, Batı Trakya Türkleri Derneği'nin kurucularından Mustafa Hafızali(60) vefat etti. Ümit Hafızali ve merhum Bülent Hafızali’nin babası Mustafa Hafızali’nin cenazesi, bugün Fevziye Camii'nden ikindi namazında kaldırılacak.

03 Mar 2022 - 14:10 - Gündem

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