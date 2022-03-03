Necmi Bulut: “Ne gözaltına alındım ne ifade verdim”

19 Şubat'ta iş yerinde vurularak öldürülen Güngör Arslan cinayeti soruşturması kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un da gözaltına alındığına dair iddia asılsız çıktı. Bulut, sigortacılarla ilgili düzenlenen bir fuara katılmak üzere Kocaeli’den 16 kişi buraya dün Antalya’ya gitmiş. Bulut, “Bende gözaltına alındığımı ifade verdiğimi ve sonra salındığımı sabah internette gördüm. Böyle bir olay yoktur. Bırakın gözaltına alınmayı konuyla alakalı ifade bile vermedim. Kaldıki bu kişiyle 1,5 yıldır bir davam var, ifade vermem gayet normal ama tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili ifade bile vermedim. Bu dedikoduların kim tarafından neden çıkartıldığını da herkes gayet iyi biliyor” dedi.