19 Şubat'ta iş yerinde vurularak öldürülen Güngör Arslan cinayeti soruşturması kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un da gözaltına alındığına dair iddia asılsız çıktı. Bulut, sigortacılarla ilgili düzenlenen bir fuara katılmak üzere Kocaeli’den 16 kişi buraya dün Antalya’ya gitmiş. Bulut, “Bende gözaltına alındığımı ifade verdiğimi ve sonra salındığımı sabah internette gördüm. Böyle bir olay yoktur. Bırakın gözaltına alınmayı konuyla alakalı ifade bile vermedim. Kaldıki bu kişiyle 1,5 yıldır bir davam var, ifade vermem gayet normal ama tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili ifade bile vermedim. Bu dedikoduların kim tarafından neden çıkartıldığını da herkes gayet iyi biliyor” dedi.
03 Mar 2022 - 14:23- Gündem Güncelleme: 03 Mar 2022 - 15:00
Necmi Bulut: “Ne gözaltına alındım ne ifade verdim”
Güngör Aslan cinayetiyle ilgili gözaltına alındığı söylenen KOTO Başkanı Necmi Bulut, Antalya’dan çıktı. Gözaltına alınmadığını hatta ifade bile vermediğini söyleyen Bulut, sigortacılarla ilgili 16 kişilik bir grupla Antalya’da fuarda olduğunu açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.