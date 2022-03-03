Sanayi Mahallesi'ndeki yangını 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi!

Geçtiğimiz gün İzmit Sanayi Mahallesi, Sanayi Sitesi içerisinde yedek parça satışı yapan bir iş yerinde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada hızla büyüyen yangın, bitişikteki ve çoğunluğu oto tamirhanesi olan iş yerlerine sıçradı. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını güçlükle söndürdü.

PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnisiyatifi olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "1 Mart günü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Sanayi Sitesinde bulunan “faşist” C.K’ye ait Mercanlar Otomotiv yedek parça dükkanı ve 6 işyeriyle birlikte 15 aracı “özel bir yöntemle ateşe vererek kullanılmaz hale getirdiklerini” bildirdi.