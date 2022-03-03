03 Mar 2022 - 14:57- Gündem G: 03 Mar 2022 - 14:59

Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi.
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi mask

Olay, 1 Mart Salı gecesi Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Tolga Görez (41) evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Görez'in öldürülmesine ilişkin U.İ. isimli şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tolga Görez'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Derince Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

03 Mar 2022 - 14:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.757.952 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük'te 593 m² arsa mahkemeden satılık mask
Gölcük'te 593 m² arsa mahkemeden satılık
Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık mask
Çayırova'da 21 m² işyeri icradan satılık
Dünya Kadınlar Gününe özel konser mask
Dünya Kadınlar Gününe özel konser
Kadın girişimcilerden kadınlara özel panel mask
Kadın girişimcilerden kadınlara özel panel
Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı mask
Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı
CHP İzmit Gençlik Kolları adayı FETÖ’cü ev arkadaşı nedeniyle ifade verdi mask
CHP İzmit Gençlik Kolları adayı FETÖ’cü ev arkadaşı nedeniyle ifade verdi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL