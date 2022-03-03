03 Mar 2022 - 17:21- Spor G: 03 Mar 2022 - 17:23

‘Haydi herkes maça’
‘Haydi herkes maça’ mask

Uzun bir aranın ardından İstanbulspor maçı ile formasına kavuşan Kaptan Musa Nizam, Keçiörengücü maçı ile seriye başlamak istediklerini belirterek “Ligin en önemli, en iyi futbol oynayan takımlarından birisiyle oynadık. Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. Önümüzde 11 tane final niteliğinde maç var. Keçiören’le beraber Yeni bir seriye başlamak istiyoruz. Taraftarımız bekliyoruz” dedi.

03 Mar 2022 - 17:21 - Spor

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