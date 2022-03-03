03 Mar 2022 - 17:22- Spor G: 03 Mar 2022 - 17:23

O artık: ‘GOL BABA’
O artık: ‘GOL BABA’ mask

İstanbulspor maçında fileleri havalandırarak ikinci golüne imza atan Körfez’in yeni Senegal’li futbolcusu Babacar’a taraftar, Demba Ba’dan esinlenerek ’GOL BABA’ ismini koydu.  Usta golcü “Balıkesir ve İstanbul maçında goller attım. Ama, 3 maçtan ikisini kazanamadık. Rekabet sayesinde bazı şeyleri geliştirebiliriz. Kim oynarsa oynasın, Keçiören maçında 3 puan almamız önemli” dedi. Dino ile ikisinin bol gol atması bekleniyor.

03 Mar 2022 - 17:22 - Spor

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