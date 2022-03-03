Kupa yine Gölcük’te

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olan Rüzgar Yiğit Yılmaz ve 2. olan Yiğit Efe Cengiz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım’ı ziyaret ettiler. Ziyarete Gölcük Görme Engelliler Derneği Başkanı Mevlüt Önerbay, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, Futsal takımı sporcuları ve aileleriyle katıldı.