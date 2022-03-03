 “İstediğimiz sürece yapılmayacak şey yok”

Kadın futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından olan ve 4 yıldır milli formayı giyen aslen Denizlili olan Kocaelili futbolcu Mesude Alayont, son şampiyon Beşiktaş’a transfer oldu. Denizli’de futbol hayatına başlayan ve 3 sezondur Süper Lig ekibi Kocaeli FK’de forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız, kulüp kariyerinde çıktığı 70 maçta 92 gol attı. 7 yıl önce Denizli’de abisiyle futbol oynarken futbola merak salan ve ardından okuldaki beden eğitimi öğretmeni İbrahim Enli, tarafından futbola yönlendirilen Mesude Alayont, Hasan Alemdar sayesinde kısa sürede başarı merdivenlerini tırmandı. Denizli’de 4 yıl forma giydikten sonra, 3 yıl önce Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Bayan FK’ya transfer olan Alayont, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Milli Takıma seçilen ve forma giydiği 30 maçta 16 kez fileleri havalandıran Mesude, kulüp kariyerinde ise çıktığı 70 maçta 92 gol attı. Futbola sokak aralarında başladığını ifade eden Mesude, “Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Küçüklüğümde sokak aralarında abimle sürekli futbol oynardım. Hocalarımın yönlendirmesi ile futbola başladım ve bugünlere geldim. Şu anda sadece Beşiktaş’a odaklandım. Sezon sonunda şampiyon olmak ve Şampiyonlar Liginde mücadele etmek istiyorum. Futbol erkek sporu olarak görülüyor ancak istediğimiz sürece bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Futbola meraklı ve hevesli arkadaşlarım inandıkları yolda devam etsinler” diye konuştu.