105 sporcuya kuşak

Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü'nde karate-do ve tae-kwon-do eğitimi gören, kuşak terfi sınavında başarılı olan 105 sporcuya yeni kuşakları verildi. Törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, birim müdürleri, sporcular ve aileler katıldı. Söğüt, "Kuşak terfi töreninde sizlerle bir araya gelerek heyecanınıza ortak olmak istedik. Hedefimiz, daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Ne kadar fazla gencimize ulaşırsak, o kadar mutlu oluyor. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.