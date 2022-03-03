03 Mar 2022 - 17:24- Spor G: 03 Mar 2022 - 17:25

Satrancın kalbi ‘Ova’da atıyor
Satrancın kalbi ‘Ova’da atıyor mask

Küçük-Yıldız-Genç Çayırova Belediyesi Satranç Turnuvası 5 Mart 2022 Cumartesi (yarın) saat 10.00’da başlıyor. Çayırova Spor Salonu’ndaki müsabakalarda tüm kent sporcuları beyin fırtınası estirecek. Şampiyona pazar günü aynı yerde sona erecek.

03 Mar 2022 - 17:24 - Spor

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