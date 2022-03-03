Pehlivanlara serpme kahvaltı

Karamürsel Ereğli’de kurulu bulunan Yavuz Et ve Izgara’nın sahibi Ali Kazım Yavuz, Altınova Belediye Başkanı İzmitli Dr. Metin Oral, Altınova ilçe protokolü ve güreşçileri kahvaltıda ağırladı. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, Altınova Belediye Meclis üyesi ve Altınova Belediyespor Başkan Vekili Fevzi Arıcı, Altınova Belediye Meclis üyesi ve Altınova Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Hasan Karabacak, Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Kaya, Altınova Belediyesi Güreş Takımı antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Mercan, Başpehlivanlar Mustafa Başdemir ve Şener Sar ile Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları katıldı.