03 Mar 2022 - 17:25- Spor G: 03 Mar 2022 - 17:28

Asıl Bolu beyi Körfez oldu: 1-2
Asıl Bolu beyi Körfez oldu: 1-2 mask

Kocaelispor Elit U-19 takımı konuk olduğu Boluspor’dan da galibiyetle döndü. Bu sezon son derece başarılı işlere imza atan yeşil siyahlılar Boluspor’u Ufuk Birdal’ın penaltıdan ve Alperen’in golleri ile 2-1 mağlup etmesini bildi

MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADIK

Maça çok iyi başlayan Kocaelispor, Yusuf Efe’nin düşürülmesi ile penaltı kazandı ve Ufuk penaltı golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını sürdüren Kocaelispor’da son haftaların formda ismi Alperen’in orta şut karışımı vuruşunda top ikinci kez Boluspor ağları ile buluştu.

SON BÖLÜMDE BOLU’NUN İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Bolu ekibi ikinci yarıda attığı kafa golü ile sonrası farkı 1’e indirdi. Özellikle son 20 dakikada kırmızı beyazlıların yoğun baskısı vardı ve rakibin 2 topu direkten döndü. Ancak kalesini iyi savunan Kocaelispor U-19 takımı skoru korumasını bildi ve aldığı 2-1’lik galibiyetle puanını 36’ya çıkararak galibiyet serisini 3’e çıkardı.

03 Mar 2022 - 17:25 - Spor

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