Milli karateciler Avrupa Şampiyonası’na Darıca’da hazırlanıyor

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Modern spor salonu ile Milli Takım’ın kamp adresi olan Darıca Belediyesi, milli sporcuları ağırlarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcularla yemekte buluşarak kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Darıca Belediyesi’nin hayata geçirdiği modern spor salonu, Türkiye Karate Milli Takım’ın kamp adresi oldu. Milli Karateciler, katılacakları Avrupa Şampiyonası’na Darıca Belediyesi’nin dünya standartlarında yaptığı ve Milli Karateci Eray Şamdan’ın ismini verdiği Nenehatun’daki spor salonunda hazırlanıyor.

BAŞKAN BIYIK, MİLLİ TAKIM KAFİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Darıca Belediyesi’ne salon tahsisi için teşekkür eden Milli Takım kafilesi, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde kampa girdiklerini belirtirken, Darıca Belediyesi Eray Şamdan Spor Kompleksi’nin birçok açıdan dünya standartlarına sahip olduğunu ifade etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli takım kafilesini gerek kamp yaptıkları otelde gerekse de salon çalışmalarında ziyaret ederek moral verdi.