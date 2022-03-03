03 Mar 2022 - 17:28- Spor G: 03 Mar 2022 - 17:29

İzmit FK’da hedef şampiyonluk
İzmit FK’da hedef şampiyonluk mask
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2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan İzmit Futbol Kulübü, yeni transferlerine imzalarını attırdı

İDDİALI BİR KADRO KURDU

2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran İzmit Futbol Kulübü, Kulüp Başkanı Selçuk Özdöl, Genel Koordinatör Soner Güler, Erdoğan Uğur ve Fatih Uğur nezaretinde toplandı. Muhammet Şenoğlu ve Vedat Kuş ikilisinin çalıştıracağı takım yeni transferlerine de imzalarını attırdı.

BAŞKAN ÖZDÖL İNANIYOR

Başkan Selçuk Özdöl yönetim kurulu olarak teknik kadroya ve futbolcu grubuna güvendiklerini ifade etti ve sezon sonunda ipi göğüslemek istediklerini belirtti. Daha önce Kocaelispor alt yapısında oynayan, Balıkesirspor’da da forma giyen Batuhan Seyrek, 1. Amatör Lig’de şampiyonluk yaşamış Ümit Ören, geçmiş yıllarda yine şampiyonluklar yaşamış Remzi Esenboğa, Serhat Danacı, yetenekli isimlerden Sezer Korkmaz, Kadıköyspor’dan Baran Yılmaz, Mertspor'dan stoper Hakkı Öztaş, stoper ve sağ bek Serdar Özdil, Yavuzspor’dan Fatih Gökmen ve Çubuklu Balaspor’dan Emre Kireç de kendisini İzmit FK’lı yapan sözleşmeye imzalarını attı.

 

03 Mar 2022 - 17:28 - Spor

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