Eczanelerde veresiye defterleri şişti

Mahalle bakkallarında görmeye alışık olunan veresiye defterleri ekonomik kriz nedeni ile eczanelerde de tutulmaya başlandı. İlacını alacak durumu olmayan vatandaş, eczanelere veresiye yazdırıyor. Mahalle aralarındaki eczanelerde sık görülen veresiye defterleri şişti. Pandeminin başlamasıyla birlikte artan ilaç talebi, bir süre sonra da iyice ağırlaşan hayat şartları, insanların eczanelere borç yapma alışkanlığı da arttı. Ana arterlerde faaliyet gösteren eczanelerde kısmen, ancak mahalle içlerinde, mahalle sakinleriyle içli dışlı olan eczanelerde görülen veresiye defterlerine yazılı borçların arttığı ifade edildi.

İLAÇ YOK ZAM VAR

Veresiye defterlerinin şişmesinin üzerine bir de ilaç fiyatlarına zam geldi. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun 6,2925 liraya çıkarılmasının ardından ilaç fiyatlarına yüzde 37,43'lük zam yapılmıştı. Döviz kurlarındaki artış neden ile 2022 yılı başında ilaç temininde kriz başlamıştı. Başta çocuklar için ağrı kesiciler, öksürük şurupları, grip ilaçları ve bazı kanser ilaçları bulunamıyor eczanelerde bulunmuyor. 161 ilaçta yaklaşık üç aydır tedarik sorunu bulunuyor. Bunların yüzde 60’ını ithal ilaçlar oluşturuyor. İlaç teminindeki sıkıntıların yanı sıra yapılan yüzde 37,43’lük zam 19 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girdi.

PARASAL SIKINTI

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli’deki eczanelerin veresiye defterlerinin çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Arpacı, “Raporlu ilaçlar var. Bu raporlu ilaçlar pandemi nedeni ile sisteme işleyip vatandaşa verebiliyoruz. Bu kapsamda ilaçlarını alabiliyorlar. Eskiden raporlu ilaçlarda yardımcı oluyorduk. Şimdi bu imkanın verilmesi ile pek gerek kalmadı. Bir veresiye defterimiz var. Şuanda reçeteyi sisteme işlediğinizde yüzde 20 katılım payı, İlaç fiyat farkı, Muayene, hizmet bedeli diye bir ücret tanımlaması var. Hasta eczaneden çıkarken bunları ödüyor. Hastanın parasının yetişmediği durumlar olabiliyor. Bu kalemlerin hepsini tek seferde ödeyemeyebiliyor. Bu yüzden bir veresiye defteri oluşturuyoruz” dedi.

“CİDDİ BİR BOYUTA GELDİ”

Sözlerine devam eden Arpacı, “Vatandaşın talebi doğrultusunda hasta eczane ilişkisi ve tanışıklık durumuna göre veresiye yazılıyor. Kocaeli genelindeki eczaneler için tam bir rakam veremem. Kendi eczanem için şunu söyleyebilirim yaklaşık 30 bin liralık bir finans sağlıyorum hastalara. Ciddi bir boyuta geldi. Veresiye defteri yeni bir gelenek değil. Yıllardır devam ediyor. Bu boyut giderek büyüyor ve eczacıya da yük getiriyor. Var olan bir sisteme talep arttır diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“10 LİRAYA VERESİYE YAZDIRAN VAR”

Kadıköy Mahallesi’nde hizmet veren bir eczane yetkilisi, “Aşırı derecede veresiye talebi var. Olmaması lazım. 40-50 lira bandında veresiye var. 10 liraya bile veresiye yazdıran var. Geri dönüşüm de sağlayamıyoruz. Zaten piyasada 5 ilaçtan biri yok. Hem ilaç sıkıntısı var. Hem zam var hem de borç var. Nakit girişi azaldı. Kredi kartı ile ilaç alımı artı. Birçoğunun da limit yok. Özellikle bu sene başladı. Hem pandemi hem enflasyon nedeni ile bu sene çok arttı geçmişte de oluyordu ama bu düzeyde olmuyordu” şeklinde konuştu.

“DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇEMİYORLAR”

Cedit Mahallesi’nde bulunan başka bir eczane sahibi ise, “Ödeyemediklerinden insanlar veresiye yazdırıyor. Mahalle arasındaki eczanelerde ikili ilişki nedeni ile talep daha fazla oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da fazlasıyla olur. Borç alıp bir daha dükkanın önünden bile geçmiyorlar. Benim defterimde tahminimce 10 bin lira civarında veresiye var. 1-2 senedir fazlasıyla arttı bu durum. Kredi kartı ile satışlarda da artış var” ifadelerini kullandı.