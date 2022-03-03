Meyve sebze fiyatları şimdilik stabil seyrediyor

Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle bir süredir bu iki ülkeye ihracat yapılamıyor. Özelikle tarımsal ürünlerin gönderilememesi, vatandaşa olumlu yansıyor. Türkiye’nin pek çok ilinde ihracat fazlası oluştuğu için fiyatlar düşmeye başladı. Ancak bu düşüş henüz ilimize yansımadı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası bu iki ülkeye ihracat kısıtlandı. Elde kalan tarım ürünleri ise iç piyasaya döndü.
İLİMİZE YANSIMADI
Bu durum bazı bölgelerde tarım ürünlerinin düşmesine neden olurken bazı illerde ise henüz bir fiyat indirimi yaşanmadı. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar, “ Kocaeli’ye yansıyan bir durum yok. Daha çok Antalya Kumluca Borsasını ilgilendiren bir durum bu... Ancak fiyatların bir kaç gündür fiyatlar stabil durumda. İlerleyen zamanlarda bir ucuzlama yaşanılabilir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - üreticiyi hal komisyonlarından kurtarmadıkça , üretici ürününü direkt semt pazarında satamadıkça , devlet bir çok kademede kdv , gelir vergisi aldıkça bu halk normal fiyata sebze gıda yiyemez.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.