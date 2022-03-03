Meyve sebze fiyatları şimdilik stabil seyrediyor

Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle bir süredir bu iki ülkeye ihracat yapılamıyor. Özelikle tarımsal ürünlerin gönderilememesi, vatandaşa olumlu yansıyor. Türkiye’nin pek çok ilinde ihracat fazlası oluştuğu için fiyatlar düşmeye başladı. Ancak bu düşüş henüz ilimize yansımadı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası bu iki ülkeye ihracat kısıtlandı. Elde kalan tarım ürünleri ise iç piyasaya döndü.

İLİMİZE YANSIMADI

Bu durum bazı bölgelerde tarım ürünlerinin düşmesine neden olurken bazı illerde ise henüz bir fiyat indirimi yaşanmadı. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar, “ Kocaeli’ye yansıyan bir durum yok. Daha çok Antalya Kumluca Borsasını ilgilendiren bir durum bu... Ancak fiyatların bir kaç gündür fiyatlar stabil durumda. İlerleyen zamanlarda bir ucuzlama yaşanılabilir” dedi.