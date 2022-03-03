03 Mar 2022 - 17:31- Yaşam G: 03 Mar 2022 - 17:33

52 yıl sonra Tarhan Kolejliler Karamürsel’de buluştu

Karamürsel’de bir araya gelen Tarhan Koleji’nin ilk mezunları eski günlerinde olduğu gibi paylaştıkları anılarını 52 yıl sonra tekrar yaşadılar
52 yıl sonra Tarhan Kolejliler Karamürsel’de buluştu mask
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İstanbul’da bulunan Tarhan Koleji’nden 1970 yılında mezun olanlar Karamürsel Blue Pier Hotel’de bir araya gelerek hem eski günlerini yad ettiler hem de yemek yiyerek çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendiler. 1970 yılında ilk mezunlarını veren Tarhan Kolejliler 1970 yılının Türkiye’sini, bugünün Türkiye’si ile karşılaştırdıklarında ‘Bizim dönem başkaydı’ diyerek anlatmaya çalışarak, okuldaki arkadaşlığın, sevginin, dostluğun ve anıların paylaşıldığı heyecan dolu bir gün yaşadılar. Tarhan Kolejinin ilk mezunlarından Serge Ferry’in girişimiyle gerçekleştirilen buluşmada, onur konuğu, o dönemin müdür yardımcısı resim öğretmeni 93 yaşındaki Nevin Ortaç oldu.

“EN DERTSİZ VE GÜVEN VERİCİ YILLAR”

Buluşmada konuşma yapan Serge Ferry, “Uzun bir aradan sonra birbirlerini görmenin heyecanıyla buradayız. Tarhan Kolejinden 1969-1970 dönemi mezunu olan arkadaşlarımızla, üniversitelere savrulduktan sonra bir daha topluca karşılaşmamıştık. Tam 52 sene sonra yani bugün buluştuk. Çok güzel bir duygu, gelen herkese teşekkür ediyorum. En dertsiz ve güven verici yıllarım, lise yıllarıymış. Bu yüzden yüreğimde ayrı ayrı yerlerinizin olduğu sizlere burada teşekkür etmek istiyorum” dedi.

03 Mar 2022 - 17:31 - Yaşam

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