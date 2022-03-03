Muhasebe Haftası dolu dolu kutlandı

Etkinlikler kapsamında Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetimi tarafından Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’ne ziyaretler gerçekleştirildi ve ortak yürütülecek çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Vefat eden meslek mensupları için öğlen namazı sonrasında İzmit Fevziye Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu ve namaz çıkışında pide ve ayran ile birlikte lokum dağıtıldı.

ODA BİNASINDA MECLİS TOPLANTISI

Ziyaret programları sonrasında toplu halde Alikahya’da bulunan oda binasına geçilerek meclis toplantısı gerçekleştirildi. İlk defa mükellefiyet tesis tarihi bazında 30 yılını dolduran muhasebeci ve mali müşavirlere plaket verildi. Plaket alan meslek mensupları, Oda tarafından bu şekilde onurlandırılmış olmalarından dolayı mutluluklarını dile getirirken mesleğe dair geçmiş anılarını da paylaşarak duygulu anlar yaşadılar. Aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alarak mesleğe yeni katılan mali müşavirlere de ruhsatları ayrı bir törenle verildi. Ruhsat alan genç meslek mensupları zorlu bir süreçten geçerek belge almaya hak kazandıklarını ifade ederek, bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.