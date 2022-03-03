03 Mar 2022 - 17:33- Gündem G: 03 Mar 2022 - 17:34

EYDEM’den el emeği göz nuru eserler

Derince Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM), kursiyerler el emeği göz nuru eserler yapıyor
EYDEM’den el emeği göz nuru eserler mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün büyük önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) çalışmalar devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verilen EYDEM’de çeşitli hobi kursları yer alıyor. Bu yıl 50 öğrenciye hizmet verilen merkezde el sanatları, halk oyunları, drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu düzenleniyor. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde kurslara katılan özel öğrenciler bir yandan sosyal becerilerini geliştiriyor diğer taraftan da el emeği göz nuru eserler oluşturuyor.

 

 

İLÇE HALKINA YÖNELİK HİZMETLER

Derince Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde ilçe halkına yönelik psiko-terapi desteği hizmeti de sunuluyor. Çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere tüm kesimlere hitap eden EYDEM’deki uygulamalar kapsamında sınav kaygısı-duygu-durum ve kaygı bozuklukları, öfke kontrol sorunları, aile terapisi v.b alanlarda destek almak isteyenlerin 0 262 233 1 444 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

03 Mar 2022 - 17:33 - Gündem

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