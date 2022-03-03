03 Mar 2022 - 17:34- Ekonomi G: 03 Mar 2022 - 17:35

Zorlu Tekstil büyüyor

Zorlu Tekstil’in ev tekstili markaları taç ve linens mağaza yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor
Zorlu Tekstil büyüyor mask

Türkiye’nin en büyük ev tekstili üreticilerinden Zorlu Tekstil, ev tekstili ürünlerini tüketicisiyle buluşturduğu TAÇ ve Linens perakende noktalarının yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'den yurt dışına açılan 'ilk' ev tekstili zinciri olma özelliğini taşıyan Linens ve yine Türkiye’nin lider ev tekstili markası TAÇ, 2022 yılında yurt içinde 41, yurt dışında ise toplam 5 yeni mağaza açacak. Aynı zamanda Linens ve TAÇ 2024 yılına kadar mağaza sayısını 259’a çıkarmayı hedefliyor.

03 Mar 2022 - 17:34 - Ekonomi

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