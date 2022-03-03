Zorlu Tekstil büyüyor

Türkiye’nin en büyük ev tekstili üreticilerinden Zorlu Tekstil, ev tekstili ürünlerini tüketicisiyle buluşturduğu TAÇ ve Linens perakende noktalarının yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'den yurt dışına açılan 'ilk' ev tekstili zinciri olma özelliğini taşıyan Linens ve yine Türkiye’nin lider ev tekstili markası TAÇ, 2022 yılında yurt içinde 41, yurt dışında ise toplam 5 yeni mağaza açacak. Aynı zamanda Linens ve TAÇ 2024 yılına kadar mağaza sayısını 259’a çıkarmayı hedefliyor.