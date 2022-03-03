03 Mar 2022 - 17:37- Ekonomi G: 03 Mar 2022 - 17:38

SOCAR Türkiye’den yenilik

SOCAR Türkiye, dijital transformasyon çalışmalarına dijital ekosistem ağını genişleterek hız veriyor.
SOCAR Türkiye’den yenilik mask

Birliğin gücüne inanılarak çıkılan bu yolda, kurum içindeki dijital ihtiyaçların ekosistemdeki potansiyel paydaşlar ile iş birliği yapılarak karşılanması hedefleniyor. SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm odağında çözümler sunan şirketleri, girişimleri ve akademiyi SOCAR Wennovation açık inovasyon platformuna davet ediyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, dijital dönüşüm yetkinliğimize verimlilik katacak ve beraberinde de enerji sektörü başta olmak üzere üreten Türkiye’ye katkı sağlayacak iş birliklerine imza atmak istediklerini söyledi.

03 Mar 2022 - 17:37 - Ekonomi

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