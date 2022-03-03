DEVA Karamürsel’in yeni hizmet binası açıldı

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası düzenlenen programla açıldı. İnönü caddesi üzerinde bulunan binanın tadilata girmesinin ardından Gazanfer Bilge Caddesi (Hükümet Konağı) yanına taşınan DEVA Partisi İlçe Başkanlığı’nın hizmet binasının açılışına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen katıldı. DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe’nin ev sahipliğindeki programa DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Kocaeli’ndeki ilçe başkanları ve partililer katıldı.

“TÜRKİYE’YE DEVA OLACAĞIZ”

Açılış konuşması yapan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Ailemiz her geçen gün genişliyor. Türkiye’miz için bir araya geliyor. Milletimiz, ülke genelindeki büyük sıkıntının da etkisiyle artık DEVA Partisi’nde toplanıyor. Ülkemize deva olmaya geliyoruz. Bizler de Genel Başkanımız Ali Babacan’ın önderliğinde partimizi kurduk Türkiye’ye DEVA olacağız” dedi. DEVA Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen ise, “Türkiye'nin 81 ilinde varız ve tüm ilçelerinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Ülkenin en genç siyasi partisi olabiliriz. Ama vatandaşlarımızın desteğiyle hızla büyüyen bir partiyiz. Türkiye'nin dört bir noktasında aynı derecede destek görüyoruz" ifadelerini kullandı.