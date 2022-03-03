SP Gebze Erbakan Hoca için lokma dağıttı

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe yönetimi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 11’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Çoban Mustafa Paşa Camii önünde stant kurdu. Standı ziyaret eden Gebzelilere lokma ve lokum ikramında bulundular. Program sonrası kısa bir açıklama yapan Başkanı Türel, “Erbakan Hoca yalnızca bizim hocamız değildi. Herkesin kalbinde yer bulan vatan sevdalısı bir liderdi. Bizler onu anmaktan dolayı hem hüzünlüyüz hem de mutlu oluyoruz çünkü burada sohbet imkânı bulduğumuz tüm hemşerilerimiz Erbakan hocamızdan büyük bir sevgi ve muhabbetle bahsediyor, herkes arkasından dua ediyor. Bizlerde hocamızın bize gösterdiği bu yolda siyasetimize devam edeceğiz hocamızın bize öğretti idealler uğruna bu davada hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.