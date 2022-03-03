Hereke deresi ıslah edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, içmesuyu ve sulama tesislerinin yanı sıra, estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah çalışmalarına devam ediyor. Hereke deresi ıslah işi ile D100 karayolu ve Yüksek Hızlı Tren hattının ilgili dere üzerinden geçen kısımlarında taşkın risklerini minimize edilmiş oldu.

TAŞKIN RİSKLERİ

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına, üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu taşkın kontrol tesislerimizle birlikte, ülkemizin ulaşım açısından en önemli bölgelerinden biri olan Kocaeli’de, taşkın risklerini önemli ölçüde azaltmış olacağız.”