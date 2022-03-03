Hereke deresi ıslah edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, içmesuyu ve sulama tesislerinin yanı sıra, estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah çalışmalarına devam ediyor. Hereke deresi ıslah işi ile D100 karayolu ve Yüksek Hızlı Tren hattının ilgili dere üzerinden geçen kısımlarında taşkın risklerini minimize edilmiş oldu.
TAŞKIN RİSKLERİ
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına, üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu taşkın kontrol tesislerimizle birlikte, ülkemizin ulaşım açısından en önemli bölgelerinden biri olan Kocaeli’de, taşkın risklerini önemli ölçüde azaltmış olacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.