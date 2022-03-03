03 Mar 2022 - 22:25- Gündem G: 03 Mar 2022 - 22:28

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2022 perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Mart verilerine göre, 398 bin 242 test yapıldı. Son 24 saatte, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Bugün 66 bin 873 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Mart verilerine göre, dün 407 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 56 bin 780 vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 bin 268 kişi sağlığına kavuşmuştu.

03 Mar 2022 - 22:25 - Gündem

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