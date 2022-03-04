Bazı üniversitelere bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları bu sabah itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bunun yerine ise İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi açıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü kararı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Yeni fakültelerimiz Kocaeli’ye ve üniversitemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Bilindiği gibi Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nda KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bölünerek İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi kararı alınmış, bu karar daha sonra YÖK’e gönderilmişti.
04 Mar 2022 - 09:35- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2022 - 10:39
Kocaeli Üniversitesi’nde İBF kapatıldı, işletme ve siyasal bilgiler açıldı!
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak yerine İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla iki fakülte kuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.