Kocaeli Üniversitesi’nde İBF kapatıldı, işletme ve siyasal bilgiler açıldı!

Bazı üniversitelere bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları bu sabah itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bunun yerine ise İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi açıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü kararı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Yeni fakültelerimiz Kocaeli’ye ve üniversitemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Bilindiği gibi Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nda KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bölünerek İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi kararı alınmış, bu karar daha sonra YÖK’e gönderilmişti.