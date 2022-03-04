Aman dikkat! Bu maçlarda değişiklikler var

Cumartesi günü (Bugün) Cephanelik Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken 41 FK - Kartepe Suadiye U-18 maçı, 41 FK’nın ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Aynı gün Cephanelik Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Yeşilova - KYÖD U-16 maçı aynı gün aynı statta saat 13.00’te başlayacak.
PAZAR GÜNÜ
Pazar günü Arslanbey Stadı’nda saat 14.00’te Karatepe GB - Gölcük GB 2. Küme maçı aynı gün ve aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Yine pazar günü Değirmendere Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Gölcük GB - Gölcük Karadeniz U-16 maçı 9 Mart Çarşamba günü Değirmendere Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
PAZARTESİ VE SALI
Pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Hereke Yıldız -Derince Birlik U-18 maçı Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi. Aynı gün Çerkeşli Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Çerkeşli - Çayırova Gümüş U-18 maçı pazar günü saat 18.00’de Çerkeşli Stadı’nda oynanacak. Salı günü Cephanelik Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Seka Doğan - Çerkeşli 1. Küme Eleme maçı pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.