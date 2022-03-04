04 Mar 2022 - 10:27- Spor G: 04 Mar 2022 - 10:28

Aman dikkat! Bu maçlarda değişiklikler var
Aman dikkat! Bu maçlarda değişiklikler var mask

Cumartesi günü (Bugün) Cephanelik Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken 41 FK - Kartepe Suadiye U-18 maçı, 41 FK’nın ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Aynı gün Cephanelik Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Yeşilova - KYÖD U-16 maçı aynı gün aynı statta saat 13.00’te başlayacak. 

PAZAR GÜNÜ

Pazar günü Arslanbey Stadı’nda saat 14.00’te Karatepe GB - Gölcük GB 2. Küme maçı aynı gün ve aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Yine pazar günü Değirmendere Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Gölcük GB - Gölcük Karadeniz U-16 maçı 9 Mart Çarşamba günü Değirmendere Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

PAZARTESİ VE SALI

Pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Hereke Yıldız -Derince Birlik U-18 maçı Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi. Aynı gün Çerkeşli Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Çerkeşli - Çayırova Gümüş U-18 maçı pazar günü saat 18.00’de Çerkeşli Stadı’nda oynanacak. Salı günü Cephanelik Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Seka Doğan - Çerkeşli 1. Küme Eleme maçı pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak.

04 Mar 2022 - 10:27 - Spor

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