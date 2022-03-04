Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında yapıldı. 146 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ulaşıma yönelik önemli kararlar alındı. Toplantında yaya güvenliği açısından Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurulmasına karar verildi.
UKOME TOPLANTISI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlık yaptığı toplantıya Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Şefliği, ilçe belediye temsilcileri ve meslek odası başkanları katıldı. Toplam 146 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
DAHA GÜVENLİ ULAŞIM
Toplantıda araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Salim Dervişoğlu Caddesinde 3 yeni sinyalizasyon kurulması için karar alındı. Yeni trafik ışıklarıyla birlikte yayalara daha güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.