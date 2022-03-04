Başkan Hürriyet’ten İzmit İlçe Müftüsü Şavlı’ya ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasının 98’nci yılı nedeniyle İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’yı makamında ziyaret etti. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi İsmet Kanık, Koordinatörler Ozan Aksu ile Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur’un da bulunduğu ziyarette Başkan Hürriyet ve Müftü Şavlı bir süre sohbet etti.

ŞAVLI’DAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İzmit’teki cami ve mescitlerde belediye görevlilerinin düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Hürriyet, ilçe müftülüğü ile her zaman işbirliği içerisinde kalacaklarını ve belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Müftü Dr. Mehmet Reşat Şavlı da camilere gösterdiği ilgiden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Hürriyet, ziyarette İlçe Müftüsü Şavlı’ya Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ederken, Şavlı da Başkan Hürriyet’te İslam İlmihali takdim etti.