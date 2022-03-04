Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta eşi benzeri görülmemiş zamları beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR: MOTORİN 20 TL’YE DAYANDI

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye yükselecek.