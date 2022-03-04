04 Mar 2022 - 10:37- Ekonomi G: 04 Mar 2022 - 11:32

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Bu gece motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlanmış olacak.
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor mask

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta eşi benzeri görülmemiş zamları beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş  zam bekleniyor. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR: MOTORİN 20 TL’YE DAYANDI

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye yükselecek.
# döviz, Zam

04 Mar 2022 - 10:37 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Emekli İhtiyar - Şubat ayı enflasyon yüzde 4

Bari gerçek enflasyonu açıklayında Bu zamlara karşı bizde altı aydan altı aya zam alalım Hatta enflasyon üstü refah payı versinler

Bu iktidar her konuda alavere dalavere yapıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 13:50
04

Erol Demirbek Türk - PATRON ÇILDIRDI DİYE BİR REKLAM VARDI YA , PAZARCILARDA ÖYLE BAĞIRIRLARDI HANİ. ONU HATIRLADIM . Bu durumun dünyanın hiç bir devletinde yaşanmadığına BAHSE GİRERİM . PARAYI ORAYA BURAYA SAÇMAMAK LAZIM . devlet yönetimi konusunda eğitimi yeterli olmak önemli. BU HERGÜN ZAM OLAYINI BİR YABANCIYA SÖYLESEN hadi len ordan der .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 12:18
02

Barış - Nasıl iyimi akpliler hoşunuza gidiyomu kesin dış güçler yapıyodur??

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:08
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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