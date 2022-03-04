Gebze ve Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, şehrimizde uzun bir süre aktif siyasetin içerisinde yer alan Süleyman Karaman’ın annesi Emine Gülüşan Karaman (84) korona tedavisi gördüğü Bursa’daki hastanede yaşamını yitirdi. Karaman’ın cenazesi bugün (4 Mart) ikindi namazının ardına Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
04 Mar 2022 - 10:39- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2022 - 10:41
Süleyman Karaman’ın acı günü
DSP eski il başkanı ve Gebze Belediyesi’nin CHP’li eski meclis üyesi Süleyman Karaman’ın annesi Emine Gülüşan Karaman yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - ALLAH rahmet eylesin . süleyman bey tanıdığımız bir arkadaşımızdır başı sağ olsun sabırlar dilerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.