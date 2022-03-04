Süleyman Karaman’ın acı günü

Gebze ve Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, şehrimizde uzun bir süre aktif siyasetin içerisinde yer alan Süleyman Karaman’ın annesi Emine Gülüşan Karaman (84) korona tedavisi gördüğü Bursa’daki hastanede yaşamını yitirdi. Karaman’ın cenazesi bugün (4 Mart) ikindi namazının ardına Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Kent Mezarlığında toprağa verilecek.