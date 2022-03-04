Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Kararda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadelerine yer verildi.
VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?
Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - HER TARAF FETÖNÜN ELAMANLARIYLA FOTO ÇEKTİRENLER BAKAN OLDU.BAKINIZ NEBATİ,BAKINIZ KİRİŞÇİ.KEMAL ÖKSÜZLE FOTOLARI VAR.BİLE BİLE SEÇİME GİDERKEN FETÖCÜLERE MESAJ VERİYORLAR.HANİ CB NİN DEDİĞİ GİBİ BERABER YÜRÜDÜK BU YOLLARDA DEMİŞTİ.HALA BERABER YÜRÜYORUZ DİYORLAR.
Erol Demirbek Türk - sanırım babası eski anap lı bakan olduğu için çevresi var diye bakan yapılmıştı. tarımın geldiği durumun suçu yüklenerek işine son verilmiş olacak . bu sabah kapıdan köylünün sütünü alırken sordum , sütü köylüden de mi topluyorsun yoksa sadece senin hayvanların sütü mü ? diye köylü :'' köylüde inek kalmadı hepsi ineklerini sattı'' dedi . durumumuz budur .
kartepeli - çok şükür liyakatlı birini görev verebildik.sen nerelerde imişin bakanım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.