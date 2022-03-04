SİMA Vakfı'ndan "Kurtuluş Günleri Kış Şenliği"

Kartepe Kuzu Yaylasındaki Vakfa ait olan Cennet Park alanında yapılacak olan şenlikte tulum eşliğinde horon, DJ performansı, karlı zeminde halat çekme yarışması, karlı zeminde çuval yarışı, lastik botlarla kayak ve benzeri etkinlikler yapılacak. 06 Mart 2022 Pazar Günü Saat 12.00 – 17.00 arasında Doğu Karadeniz düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek olan şenliğe SİMA Vakfı Başkanı Orkan Baryamin tüm hemşerilerini davet ediyor. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı bitişiğindeki 330 dönüm arazi üzerinde kurduğumuz Cennet Park’ında yapılacak olan kutlamalar için uyarıda bulunan dernek yönetimi, kar kıyafeti veya kalın kıyafetler ile katılım sağlamasını istedi. Yolların açık ancak kış lastiğinin şart olduğunu vurgulayan yönetim “Kar yağarken horon oynamayı göze alanlar gelsin” esprisiyle de katılımcıları öncesinde uyardı. Vakıf yönetimi ayrıca etkinliğe katılacak kişilerin detaylı bilgi alabilmesi için 0532 7711597, 0539 9860989 numaralı telefonları paylaştı.