Kartepe Kuzu Yaylasındaki Vakfa ait olan Cennet Park alanında yapılacak olan şenlikte tulum eşliğinde horon, DJ performansı, karlı zeminde halat çekme yarışması, karlı zeminde çuval yarışı, lastik botlarla kayak ve benzeri etkinlikler yapılacak. 06 Mart 2022 Pazar Günü Saat 12.00 – 17.00 arasında Doğu Karadeniz düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek olan şenliğe SİMA Vakfı Başkanı Orkan Baryamin tüm hemşerilerini davet ediyor. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı bitişiğindeki 330 dönüm arazi üzerinde kurduğumuz Cennet Park’ında yapılacak olan kutlamalar için uyarıda bulunan dernek yönetimi, kar kıyafeti veya kalın kıyafetler ile katılım sağlamasını istedi. Yolların açık ancak kış lastiğinin şart olduğunu vurgulayan yönetim “Kar yağarken horon oynamayı göze alanlar gelsin” esprisiyle de katılımcıları öncesinde uyardı. Vakıf yönetimi ayrıca etkinliğe katılacak kişilerin detaylı bilgi alabilmesi için 0532 7711597, 0539 9860989 numaralı telefonları paylaştı.
04 Mar 2022 - 11:20- Yaşam Güncelleme: 04 Mar 2022 - 11:21
SİMA Vakfı'ndan "Kurtuluş Günleri Kış Şenliği"
Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı Başkanlığı (SİMA) Doğu Karadeniz düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle “Kurtuluş Günleri Kış Şenliği” düzenliyor. Şenlikler Kartepe’de yapılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.