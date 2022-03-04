Tatbikatta iyiyiz!

Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde İzmit Muammer Türkan Dereli Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığında yapılan deprem tatbikatında öğrenciler okulu 1 dakika 25 saniyede tahliye edildi. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde deprem tatbikatı 81 ilde eş zamanda yapıldı. Etkinliğe Vali Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katıldı.

1 DAKİKA 25 SANİYEDE TAHLİYE

Büyük bir ciddiyetle yapılan tatbikat çerçevesinde ilk olarak deprem alarmı verildi. Daha sonra tehlike geçti alarmı verilerek güvenli tahliye yapıldı. Öğrencilerin toplanma alanında buluşmasının ardından ise yoklama alındı. 455 Öğrencinin katıldığı tatbikatta tahliye 1 dakika 25 saniyede gerçekleşti. Tatbikat kapsamında öğrencilere çadır kurulumu, arama kurtarma malzeme tanıtımı ve UMKE-JAK görev alanı bilgilendirmesi yapıldı.

“AFETLERDEN DAHA İYİ KORUNACAĞIZ”

Tatbikat sonrası konuşan Vali Seddar Yavuz, “Siz öğrencilerimizden büyük beklentilerimiz var. İlimiz depremlerde büyük acılar yaşadı. Bu anlamda bilinçli, tedbirlik olmak bizi sevdiklerimizden ayırmayacaktır. AFAD’ın risk azaltma çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. İş birliği ve dayanışma ruhu ile afetlerden daha iyi korunacağız.

“BİZ MEVCUT DÜZENE KARŞIYIZ”

Bu ülke güçlü olmak zorunda. Ülkemizin gençleri devletimizi daha büyük hale getirmenin hayalini kurmalıdır. İnanıyorum ki bu gençlik bu hayalle yaşayarak ülkemizi en iyi noktaya getirecektir. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Biz mevcut düzene karşıyız. Biz kimsenin adaletsizliğe maruz kalmadığı bir dünya istiyoruz.

“418 BİN ÖĞRENCİ KATILDI”

Afetler konusunda arama kurtarma birimlerimizin sayısını artırıyoruz. Birimleri bir araya getiriyoruz. Bu anlamada tatbikatımız çerçevesinde ilimiz genelinde aynı anda 1460 okulda 418 bin öğrencimizi tahliye ettik. Tatbikatta göstermiş olduğunuz dikkat ve hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.