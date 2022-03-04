USTAM’da ilk mezunlar iş başı yaptı

Kocaeli’de istihdamın yeni adresi olan USTAM Kocaeli Projesi ilk meyvelerini verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıran ve onları iş hayatında bir adım öne çıkaran USTAM projesinde ilk işbaşılar Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Torun Bakır’da gerçekleşiyor. ‘USTAM Kocaeli Projesi’ kapsamında Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. işbirliği ile açılan CNC Freze Operatörlüğü eğitim programını başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 13 kursiyer, Torun Bakır A.Ş.’de istihdam edilerek işbaşı yapacak.

SERTİFİKA TÖRENİNE GENİŞ KATILIM

Torun Bakır A.Ş.’de gerçekleşen sertifika törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Gökmen Mengüç, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Torun Bakır CEO’su Faruk Öz, Torun Bakır Şirket Lideri Gürbüz Erçin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İŞ-KUR Müdürü Şener Palavar ve ilgili müdürler katıldı.

“BİR MODELDE BİRLEŞTİK”

Sertifika töreninde konuşan Başkan Büyükakın, “Başarmış olduğumuz bir projenin meyvelerini alıyor olmanın ayrı bir mutluluğu ve keyfi var. Üniversitemiz ile birlikte bu projeyi yapıyoruz. Birsen Hocamız ve diğer hocalarımız bu projeye çok önem verdi. Aslında buradaki sorun insanları inandırmaktı. Bu da burada aşılmış oldu. Bir tarafta fabrikaları ziyaret ederken diyorlar ki, nitelikli eleman bulamıyoruz. Diğer tarafta sokakta gezerken gençlerle karşılaştırdığımda, onlarda bana, ‘İş bulamıyoruz’ diyor. İş ve çalışan arayan var ama ikisi birbirleri ile buluşamıyor. Baktık ki, iş arayanların iş bulmadaki kısmında bazı eksiklikler, işçi arayanların da işçi bulma niteliklerinde bazı sorunları var. Biz de bu ikisini bir modelde birleştirelim hedefi ile yola çıktık” dedi.

“İLK MEYVELERİNİ TOPLAMAK GURUR VERİCİ”

Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere başlattıkları projenin meyvelerini toplamanın gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Biz Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla bu işe katalizör olalım dedik. Proje kapsamında belli meslek grupları tespit edildi. Arkadaşlarımız bunun üzerinde uzun uzun çalıştılar. Ana mantık şuydu, nitelikli istihdam için gayret sarf eden, ben nitelikli eleman olmak istiyorum diyen ama bu kalifikasyonları kazanmamış gençlerimize böyle bir imkan sunalım. Bunun için üniversitemizle, OSB’lerimizle ve odalarımızla bir araya gelelim ve belli alanlarda eğitimler verelim. Bütün bu eğitim masraflarını biz karşılayalım ama istihdam garantisi isteyelim demiştik. İşte bugün bunun ilk meyvesini topluyoruz” dedi.

“MUTLU OLACAKLARI BİR MESLEĞE SAHİP OLDULAR”

Projenin iş hayatında gençleri bir adım öne çıkardığını belirten Başkan Büyükakın, “13 gencimiz, Torun Bakır A.Ş. tarafından bizim yürüttüğümüz projede CNC Freze Operatörlüğü konusunda yetiştirildi. Şimdi onlar artık yapmaktan keyif alacağı ve çalışırken mutlu olacakları bir mesleğe sahip oldu. Torun Bakır da bunun ortamını sağladı. Normalde burada kursa başlayan 13 arkadaşımızın sadece 7’sine istihdam edilmesi taahhüt edilmişti. Şimdi firmamız güzel bir jest yaptı ve kursu bitiren 13 arkadaşımızın 13’ü de istihdam edilecek. Gerçekten bu şehrin çok önemli bir eğitim potansiyeli var. Diğer taraftan üretim potansiyeli var, diğer taraftan da yetişmiş insan potansiyeli var. Sadece aranan niteliklerin birbirleri ile eşleştirmeyi başardığımızda aslında çok ciddi bir mesafe kat edeceğiz. USTAM projesi Kocaeli’nin geleceğine özellikle gençlere ve diğer tarafta üretim sektörüne çok ciddi katkı sağlayacak bir projedir” ifadelerini kullandı.

“KURSİYELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Tüm paydaşlar olarak gençlere bu imkanı sağladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bundan sonrası artık gençlere ve nitelikle eleman arıyorum ama bulamıyorum diyen firmalara kalıyor. İşte biz unu şekeri hepsini hazır ettik. Helva yapmak sizin elinizde. Aslında burada helvayı da bir anlamda biz yapıyoruz. Tabağa koyup yemesi kalıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“PROJENİN SOMUT SONUÇLARINI GÖRMEK SEVİNDİRİCİ”

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı yaptığı konuşmada, “USTAM Projesi başlangıç olarak Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda başlayan ve üniversitemizin de destekleri ile devam eden bir projedir. Kocaeli Üniversitesi olarak Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulumuz ile Ford Otosan Meslek Yüksek Okulumuzun laboratuvarları, altyapıları ve 46 öğretim elamanımızın desteğiyle bu süreç içerisinde yer aldık. Bu proje kapsamında 107 kişi için çok farklı başlıklarda eğitim programları gerçekleştirildi. Üniversite olarak üniversite-sanayi iş bilirliği noktasında birçok farklı kanalı hayata geçirmeyi arzulayan bir görüş içerisindeyiz. 70 bine yakın öğrencimizin 25 bin civarındaki bölümünün yer aldığı Meslek Yüksek Okullarının yeniden yapılandırılmasına gittik. Mezunlarımızın sanayinin çok ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren kurumlar olması için çalışmalar gerçekleştirdik. Meslek Yüksek Okullarımızın yapılandırılmasına da bu açıdan baktık. Üniversite ve sanayi işbirliğinde böyle bir rolü almaktan da oldukça mutluyuz. Bugün burada da böyle bir projenin somut sonuçlarını görmek oldukça sevindirici” diye konuştu.

“İNSANIN YETENEĞİNİ KOYUYORUZ”

Projeye destek vermekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Torun ekip lideri Gürbüz Erçin ise “Torun Bakır olarak biz büyüyen bir firmayız. Biz işimizin odağına her zaman insanı koyuyoruz, insanın yeteneğini koyuyoruz, insanın değerlerle büyümesini sağlıyoruz. Bu projeye her yönümüzle katkı sunmamız bizim için de çok iyi bir fırsat oldu. Yine bu proje ile Türkiye’nin istihdamına bir katma değer katmış olduk” dedi.

“ÖRNEK BİR MODEL OLACAK”

Sertifika töreninde konuşan Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Vasıfsız insanımızın vasıflı ve üreten meslek insanı yapmak bölgemizde istihdam açığının kapanmasını sağlayacak. Ülkemizin üretim kapasitesini arttırmada USTAM Projesi’nin örnek bir model olacağının inancındayım. Bu vesile ile USTAM Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SERTİFİKALARINI BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN ELİNDEN ALDILAR

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. USTAM projesi kapsamında mezun olan Ahmet Said Terzi, Barış Öztürk, Emrah Arslan, Enes Uçar, Fatih Çimşir, İsmet Uyur, Kenan Türkdoğan, Mehmet Engin Turkal, Muhammed Emin Diren, Mustafa Emre Kaşık, Salih Emre Duman, Ufuk Koçak ve Uygar Akkoyun, mesleki eğitim sertifikalarını Başkan Büyükakın ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı. ‘USTAM’ yazılı berelerini de takan kursiyerler ardından üretim alanında işbaşı yapacakları makinelerin başına geçti. İş sahibi olan gençlerin heyecanına ortak olan Başkan Büyükakın, onları çalışacakları makine başında da ziyaret etti. İş elbisesini giyerek üretim alanına geçen Başkan Büyükakın, istihdam edilecek kursiyerlerin yapacakları uygulamaları yerinde görerek, ustalarından bilgi aldı.

“BİZİM İÇİN VERİMLİ BİR PROJE OLDU”

Mesleki eğitim belgesini alan İsmet Uyur, “Gerçekten bizim için verimli bir proje. Gelecek kaygısı olan insanların böyle bir projeye başvurmasını isterim. Kendini değerli hissetmek istiyorsan kendini daha da değerli görebilirsin. Bu projeye vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Torun Bakır firmasına ve Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu hocalarına teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade etti.

“İŞ ARARKEN NİTELİKLİ OLMADIĞIMI FARK ETTİM”

Projeye Çayırova ilçesinden katılan Muhammet Emin Diren ise “Askerden geldikten sonra iş için belli yerlere müracaat ettim. Bu süreçte nitelikli olmadığımı fark ettim. İnternetteki araştırma sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin nitelikli eleman yetiştirme kursunu gördüm. Katılmak istedim ve belli bir aşamadan sonra kursta yeterli olabildiğimizi gördüm. Bu süreçte belli başlı eğitimleri aldıktan sonra hocalarımız ve gerekli mercilerin desteği ile kursumuzu tamamlamış olduk. Bu yetkinliği bize kazandırdıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nuh Çimento MYO’na, İŞKUr’a ve Torun Bakır firmasına teşekkür ediyorum” dedi.

“BU PROJENİN ÜLKE GENELİNDE SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Darıca’da ikamet eden Ufuk Koçak isimli kursiyer de, “Bu zamana kadar farklı sektörlerde çalışmama rağmen kalifiye eleman ve katma değerli ürün üretebilmek adına ben ne yapabilirimin üzerine gittim. İnternet ortamında dolaşırken USTAM projesini gördüm. Biraz araştırmadan sonra başvurdum. Aldığımız eğitimde üniversitenin içinde olması ve sanayinin bu kursa destek vermiş olması bizim için bir fırsattı. Eğitimi yerinde görme ve tecrübe etmek açısından faydalı bir kurs geçirdim. Aslında bu gibi etkenleri görerek kursa başvurmuştum. Üniversite hocalarımıza, işletmede bize eğitim veren ustalarımıza ve bu imkanı bize sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu gibi projelerin ülke geneline yayılması ve desteklenmesi gerekiyor” dedi.