Emlakçıların seçiminden önce toplu istifa

Kocaeli Emlakçılar Odası olağan genel kurulu yarın Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu sayısı üye sayısının artmasıyla 9’a çıkan odaya mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal aday oldu. Genel kuruda başkan adayları bin 189 üyenin oyunu almak için ter dökecek. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu ikinci dönemi için aday olurken Ufuk Turan ve Nuriye Köksal ile yarışacak.

GENEL MERKEZİN TARAFLI OLMASI İSTİFA GETİRDİ

Katılımın yoğun olması beklenen kongre öncesi ilginç olaylar yaşandı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği İl Başkanı Fuat Özdağ Yönetim Kurulu üyesi 5 isim, kendilerine yapılan baskı nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kocaeli Yönetim kurulundan Fuat Özdağ, Murat Uygun, Mevlüt Bozdağ, Gökhan Adıgüzel, Saim Diğrak ve Serhat Öztürk görevlerinden istifa etti. Dernek yöneticileri istifa nedenlerini genel merkezin Emlakçılar Odası Seçiminde taraf tutması ve baskı yapması olarak açıkladı.

“BİZİ RAHATSIZ ETTİ”

İstifanın ardından yaşananları yazılı bir açıklama ile duyuran isimlerin iddiaları ise şu şekilde; “Kurulduğu günden beri Tügem’i Kocaeli’de en iyi şekilde temsil ettik. Bugünlere gelmesinde Kocaeli yönetimi olarak hiçbir çıkar beklemeden yer aldık. Örnek olacak birçok etkinlik düzenledik. Son günlerde ise TÜGEM Merkezi ile yaşanan bazı durumlar bizi son derece üzdü ve rahatsız etti.

EMLAKÇILAR ODASINDA TARAF OLMAMIZ İSTENDİ

İlk olarak şubat ayında yapılan Kocaeli networks etkinliğimizde yaptığımız tüm hazırlık, Ulusal bir ilan portalından aldığımız sponsorluk TÜGEM Genel Merkez tarafından iptal edildi. Etkinliğe birkaç gün kala gerçekleşen bu durum bizi zorda bıraksa da tüm yönetim kurulu olarak etkili ve kalabalık bir organizasyon düzenledik. İkinci olarak ise Tügem Genel Başkanı ve Genel Sekreteri’nin Kocaeli Emlakçılar Odası seçimlerinde bizleri rahatsız edecek kadar taraf olması ve baskı yapması bizler tarafından hoş karşılanmadı. Kocaeli’de yaşayan, çalışan biz emlakçılar kendi şehrimizde yapılacak olan bir seçimde istediğimiz adaya oy vermekle özgürüz. Çünkü burası bizim yerelimiz, özelimiz. Demokrasiye aykırı düşen bu tavrın karşısında durarak istifa ettik.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ayrıca yönetim kurulu üyemiz Gökhan Adıgüzel’in dün akşam sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşıma Tügem Genel Başkanı ve Genel sekreterinin rahatsız olması ve kaldırma talebinde bulunması ise uygunsuzdur ve kabul edilemez. Tügem yönetiminde olmamız bizim şahsi hesaplarımızda paylaşım yapmamıza yani özgür irademize ket vuramaz. Bizler mesleğimizin itibarî ve demokrasiye olan inancımız için doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Herkes oyunu istediği kişiye vermekte ve desteklemekte özgürdür. Yarın gerçekleşecek olan Kocaeli Emlakçılar Odası seçimimizin şehrimize, mesleğimize, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”