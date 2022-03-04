Demokrat Parti 7 otobüs ile Ankara’ya gidecek

Gültekin Uysal Liderliğindeki Demokrat Parti 6 Mart Pazar olağan kurultayını yapacak. Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kurultayda Genel Başkan Gültekin Uysal yeniden aday olacak. Partililerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği önemli kurultaya Kocaeli teşkilatları da 7 otobüs kaldırarak destek verecek. Kongre ile ilgili açıklama yapan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Bu gece tüm dostlarımızla ve partililerimizle birlikte Ankara’ya gideceğiz” dedi.

“UMUT OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ YOK KAT ETTİK”

Kurultay hakkında açıklamalarda bulunan Nazlıgül, şu ifadelere yer verdi: “Genç liderimiz Gültekin Uysal, özellikle son yıllardaki söylem ve üslubu ile Türk milletinin umudu olma yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Türkiye’nin en köklü iki partisinden biri olan Demokrat Parti, Gültekin Uysal liderliğinde yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Demokrat Parti, sabırla ve inatla Türkiye’yi kucaklaştırma iddiasıyla hedefine doğru yol almaktadır.

“İKTİDAR İDDİAMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Partimiz için büyük önem taşıyan 14. olağan büyük kongremiz “Özgür Birey, Güçlü Toplum, Başka Bir Türkiye” sloganı ile 6 Mart Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Genel başkanımızın tarihi bir konuşma yapacağı, pek çok yeni ismin partimize katılacağı büyük kongrede biz demokratlar, iktidar iddiamızı ortaya koyacağız.

KOCAELİ’DEN GENİŞ KATILIM

Bu önemli kongre Kocaeli teşkilatları olarak geniş bir katılım sağlayacak, 7 otobüsle Ankara’da olacağız. Bu kapsamda 5 Mart’ı 6 Mart’a bağlayan gece, saat 00.00’da Perşembe Pazarı alanından hareketle Ankara’ya gidecek ve bu tarihi güne tanıklık edeceğiz. Bizimle birlikte Ankara’ya gitmek isteyen partililerimizi Perşembe Pazarı alanına bekliyoruz.”