Kocaeli Emlakçılar Odası olağan genel kurulu yarın Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu sayısı üye sayısının artmasıyla 9’a çıkan odaya mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal aday oldu. Genel kuruda başkan adayları bin 189 üyenin oyunu almak için ter dökecek. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu ikinci dönemi için aday olurken Ufuk Turan ve Nuriye Köksal ile yarışacak. Kongrenin başlama saat 11.00 olarak duyuruldu.
04 Mar 2022 - 15:06- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2022 - 15:10
Emlakçılarda yarın kongre günü
Kocaeli Emlakçılar Odası Olağan kongresi yarın Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.