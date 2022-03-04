Emlakçılarda yarın kongre günü

Kocaeli Emlakçılar Odası olağan genel kurulu yarın Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu sayısı üye sayısının artmasıyla 9’a çıkan odaya mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu, Ufuk Turan ve Nuriye Köksal aday oldu. Genel kuruda başkan adayları bin 189 üyenin oyunu almak için ter dökecek. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu ikinci dönemi için aday olurken Ufuk Turan ve Nuriye Köksal ile yarışacak. Kongrenin başlama saat 11.00 olarak duyuruldu.