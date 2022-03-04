"Depremin afete dönüşmemesi bizim elimizde"

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği adına Niyazi Temizkan, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Afet; olayın kendisi değil sonucudur. Deprem bir doğa olayıdır, depremin afete dönüşmemesi tamamen bizim elimizdedir. Ülkemizde, deprem gerçeğinin topluma ve ilgililere doğru anlatılması gerekmektedir.

Yaşadığımız birçok acı tecrübeye yenilerinin eklenmemesi için alınacak önlemlerin hemen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunlardan başlıcaları; zemin-yapı ilişkisine önem verilmesi, yapılacak binaların deprem şartnamesine uygun ve sıkı denetim altında olması, kentsel dönüşümün bina bazında değil bölgesel olarak yapılması olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak fay yasasının acilen çıkarılması çok önemlidir.

İçinden diri fay geçen illerimizde yapılandırmanın tekrar ele alınması ve ona göre düzenlemeler getirilmesi konusunda daha önce de oda olarak raporlar yayınlamıştık. Bu raporlara dayanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Diri fayların yerinin net olarak belirlenmesi ve uygulama imar planlarına işlenmesinin ardından fay sakınım bantı üzerindeki bina ve bina türü yapıların zaman içerisinde kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki yerlerin farklı biçimde (park, günübirlik tesisler vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar varsa da bunların bina ve bina türü yapılar için kullanılmak üzere imara açılmaması gerekir.

Bu önlemlerin alınması halinde deprem sonrası oluşabilecek zararları en aza indirgemiş oluruz. Ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalara acilen başlanılması gerektiğini belirtiyor ve hayata geçirilmelerini bekliyoruz."