Aba altında sopa gösterdi

Özellikle son dönemde amatör futbol maçlarında yaşanan olayların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz amatörleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda topladı. Vali Yavuz konuşmasının ilk bölümünde aba altından sopa gösterirken konuşmasının ikinci bölümünü Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline ayırdı.

ÖNCEL, AKTÜRK VE AYDIN SUNUM YAPTI

Valilik Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları Abdul Rauf Ulusoy ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan V. Albay Mehmet Serhan Aksoy, Daire müdürleri, ilimiz spor kurmayları ve 122 spor kulübünün temsilcileri katıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ahmet Öncel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve KASKF Başkanı Murat Aydın yaptıkları sunumlarda kendi sorumluluk alanlarındaki müsabaka sayısı, verilen cezalar ve tedbirleri aktardı.

PANDEMİ TRAVMASI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “Devlet uykulu görünür ancak her zaman uyanıktır. İstediği kişiyi istediği zaman istediği yerde alabilir” diyerek üstü kapalı uyarıda bulundu ve şu şekilde konuştu: Pandemi ile 2 yıldır mücadele ediyoruz. Kimi kısıtlamalar insan üzerinde travma yarattı ve bunun yansımaları gerginlik ve uyumsuzluk oldu. Bu travmadan en çok genç kesimlerimiz olumsuz etkilendi

STATLAR DOLMUYOR

Sporda şiddet, sağlıkta şiddet, eğitimde şiddet gibi hep bunları konuşuyoruz. Sözün bittiği, aklın çıkmaza girdiği yerde insanlar şiddete başvurur. Ben de futbol oynadım. Toplum futboldan ve spordan uzaklaşıyor. Statlar eskiye göre çok daha konforlu ancak ülke genelinde statlar dolmuyor. Neden? Demek ki spor camiasının, spor ailesinin bazı şeyleri gözden geçirmesi gerekiyor.

HAZMEDEMİYORSANIZ BU İŞİ YAPMAYIN

Bugün amatör spor kulüplerinin oynadığı sahalar da önceki dönemlere göre çok daha modern. Fiziki imkanlar bu kadar iyileşirken, insanların davranışlarındaki bu olumsuz değişmeyi ne ile izah edebileceğimizi hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bu milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Biz sporu kavga, gürültü, zarar verme olarak yapacaksak, yenilgiyi hazmedemeyeceksek bu işi yapmayalım. İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Yenilmeyi de hatayı da kabul etmek insani bir davranıştır ve olgunluk göstergesidir.

SİZLER ROL MODEL OLMALISINIZ

Bizim bu toplantıları “Kocaeli sporunu nereye götürebiliriz?” diye yapmamız lazım. Sahalarda şiddet var, istenmeyen olaylar var gibi şeyleri hiç konuşmamamız gerekiyor. Herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Kulüp başkanları ve antrenörler olarak rol model olmalısınız. Sizler taraftar değil, Kocaeli’nin geleceğine yön verecek kişilersiniz. Sporda şiddet konusunda bizim için 1 rakamı bile fazladır. Çünkü şiddet kültürü yayılan, örnek alınan bir kültürdür ve bulaşıcıdır.

GÖZÜMÜ BİLE KIRPMAM

Yanı başımızda Rusya – Ukrayna savaşı var. Savaş çok kötü bir şeydir, yıkımdır, tahribatı çok ağırdır. Ülkemizin birliğe ve dirliğe her zaman ihtiyacı vardır. Kimsenin buna karşı farklı bir tavrı olmamalıdır. Bu millet dava milletidir. Devlet uyur gibi görünür ama her zaman uyanıktır, alması gerekeni alır. Başkanlar ve yöneticiler taraftar gibi olacaksanız bu gömlek size büyük gelir. Ben Emniyet ve jandarmamızdan “Bu statta şu olay var” haberi almak istemiyorum. İnsanlara sert davranmak tarzım değil ama işler farklı olursa gözümü bile kırpmam.