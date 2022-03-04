Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ve taekwondo eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 105 sporcuya yeni kuşakları verildi. Kuşak terfi sınavında başarılı olan öğrencilere yeni kuşak ve sertifikaları takdim edildi. 105 minik sporcunun katıldığı programda; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, birim müdürleri, sporcular ve aileler katıldı. Tören öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Kuşak terfi töreninde sizlerle bir araya gelerek heyecanınıza ortak olmak istedik. Hedefimiz, daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Ne kadar fazla gencimize ulaşırsak, o kadar mutlu oluyor. Her yaştan çocuğumuz için 16 branşta eğitimler veriyoruz. 4 bini geçen gencimizi sporla buluşturuyoruz” dedi.