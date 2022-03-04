04 Mar 2022 - 16:29- Spor G: 04 Mar 2022 - 16:31

Bu maçta dostluk kazandı
Bu maçta dostluk kazandı mask
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Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Süper Ligde yer alan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı hazırlık maçında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın hava atışıyla başlayan hazırlık maçında taraflar kıyasıya mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik özel gereksinimli bireylerin spora özendirilmesini hedefliyor.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Ben de Varım” projesi kapsamında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda hazırlık maçı yapıldı. Süper Lig temsilcisi Galatasaray ile Kocaeli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları arasında yapılan hazırlık maçında kazanan dostluk oldu. Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada çeşitli etkinlikler düzenlenerek kazananlara basketbol topu hediye edildi.

04 Mar 2022 - 16:29 - Spor

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