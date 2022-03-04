Yığılcalılar, bir araya geldi

Kocaeli Yığılcalılar Derneği, Derince Tahtalı Gölü mesire alanında Yığılca Gençlik Buluşması adı altında piknik organizasyonu düzenledi. Yığılca Gençlik Buluşması’na AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AKP Derince Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan da katılım sağladı.

“BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Kocaeli Yığılcalılar Derneği'nin organize ettiği gençlik buluşmasında bir araya gelen gençler, çuval yarışı, yumurta kırma yarışması, ipte elma yeme yarışı, ip çekme yarışı ve ip atlama oyunları gibi birçok oyun oynayarak birlik beraberlik içinde kaynaşma örneği sergileyerek, eğlenceli ve güzel bir piknik etkinliği gerçekleştirdi. Kısa bir konuşma yapan Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş, “Organizasyonumuza ve davetimize icabet eden Yığılcalı Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Allah birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.