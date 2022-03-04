Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği ile Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin ortaklaşa ‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı. Açılışa CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Karamürsel Gençlik Kolları Başkanı Anıl Dinç, Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği Başkanı Ümran Çeri, STK temsilciler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“57 RESMİN SERGİLENDİ”

Aynı binayı kullanan Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği ve Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin kültür salonunda açılan sergide Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner yaptığı açıklamada, “Kentle ilgili yayınlardan oluşan Kocaeli kitaplığı ile Karamürsel’in kuruluş öyküsünü fotoğraflar üzerinden okumamızı sağlayacak resimli Karamürsel tarihi sergisini açtık. 57 resmin sergilendi ve kitaplığın, mesai saatleri içinde açık olacağını belirten Akgüner, öğrencilerimizde kitaplardan ve resimlerden faydalanacağı gibi yaşadıkları ilçenin geçmişini öğrenme, bilgi edinme şansına sahip olacaktır” dedi.