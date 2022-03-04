04 Mar 2022 - 16:31- Kültür-Sanat G: 04 Mar 2022 - 16:32

‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı

Karamürsel İlçesinde ‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı
‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı mask

Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği ile Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin ortaklaşa ‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı. Açılışa CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Karamürsel Gençlik Kolları Başkanı Anıl Dinç, Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği Başkanı Ümran Çeri, STK temsilciler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“57 RESMİN SERGİLENDİ”

Aynı binayı kullanan Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği ve Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin kültür salonunda açılan sergide Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner yaptığı açıklamada, “Kentle ilgili yayınlardan oluşan Kocaeli kitaplığı ile Karamürsel’in kuruluş öyküsünü fotoğraflar üzerinden okumamızı sağlayacak resimli Karamürsel tarihi sergisini açtık. 57 resmin sergilendi ve kitaplığın, mesai saatleri içinde açık olacağını belirten Akgüner, öğrencilerimizde kitaplardan ve resimlerden faydalanacağı gibi yaşadıkları ilçenin geçmişini öğrenme, bilgi edinme şansına sahip olacaktır” dedi.
# chp

04 Mar 2022 - 16:31 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.771.562 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı mask
‘Resimli Karamürsel Tarihi’ sergisi açıldı
Ergün Demir'in “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli ilk kitabı yayınlandı mask
Ergün Demir'in “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli ilk kitabı yayınlandı
Sanat, hayatın tam içinde hem de Ofis'te mask
Sanat, hayatın tam içinde hem de Ofis'te
KBFT, "Fotoğraf Günlüğüm" sunumunu izledi mask
KBFT, "Fotoğraf Günlüğüm" sunumunu izledi
KBFT’den İstanbul turu mask
KBFT’den İstanbul turu
"Kültürümüzle Kültürleniyoruz" mask
"Kültürümüzle Kültürleniyoruz"
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL