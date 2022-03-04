04 Mar 2022 - 16:32- Ekonomi G: 04 Mar 2022 - 16:33

Aygün: Bölge tarım ve turizmin merkezi olacak

Derince’ye önemli eserler kazandıran Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerde hizmete sunacağı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projelerini inceledi
Aygün: Bölge tarım ve turizmin merkezi olacak mask
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 7 köyün merkezi olan İshakçılar’da iki önemli çalışmayı daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Başkan Aygün büyük önem verdiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Projenin bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındıracağını belirten Başkan Aygün, “Tarım alanında istihdama ve kalkınmaya katkı sunacak olan tesislerimiz şimdiden ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Projemizle birlikte bölgedeki çiftçilerimize hizmet vereceğiz” dedi.

ÜÇ ÜRETİM TESİSİ

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde üç ayrı alanda üretim yapılacağını aktaran Başkan Aygün, “Mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilerimiz ürünlerinin kurutmasını burada gerçekleştirecek. Bununla beraber süt pastörizasyon bölümünde 5 ton, yağ işleme bölümünde ise günlük 300 litrelik üretim kapasitesi yer alıyor. Merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü Aspir Yağı markası adı altında kendi ürünümüzü de üreteceğiz.” dedi. Başkan Aygün daha sonra Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde gerçekleştirilen çalışmaları kontrol etti.

TAHTALI GÖLETİ

Doğa Park projesiyle birlikte bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Başkan Aygün, “Tahtalı Göleti çevresinde yer alan yollarımızı düzenledik. Bunun yanında ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin yer aldığı binayı inşa ettik. Daha sonra yeşil alanı düzenleyerek vatandaşlarımız için mangal yapacak alanlar oluşturduk. Projemizin ikinci etap çalışmalarına ise devam ediyoruz. Yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu projemizin ardından ise üçüncü etabı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

04 Mar 2022 - 16:32 - Ekonomi

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