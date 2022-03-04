Zeytinoğlu: Enflasyonda yükselişi BEKLİYORDUK

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 4.81 artarak yıllık yüzde 54.44’e, ÜFE ise aylık yüzde 7.22 artarak yıllık yüzde 105.01’e yükseldi. Enflasyonda ivme kaybıyla birlikte yükseliş görülebileceğini bekliyorduk. Burada, döviz kurları stabil devam ederken, enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz” dedi. Yıllık ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın 50.57 puana yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, bu farkın tüketici fiyatlarına yansımalarının görülebileceğini söyledi.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİ

ÜFE kapsamında sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine de değinen Zeytinoğlu, “Şubat ayında imalat sanayinde aylık yüzde 5.60, yıllık yüzde 97.86, ara mallarında aylık yüzde 5.33, yıllık yüzde 115.13, sermaye mallarında aylık yüzde 4.79, yıllık yüzde 71.90, enerji sektöründe aylık yüzde 19.97, yıllık yüzde 188.47’lik artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki maliyet baskısını bu verilerden görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.