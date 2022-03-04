Kordsa’da üst düzey görev değişikliği oldu

Lastik güçlendirme ve kompozit malzemeler pazarlarının global oyuncusu olan Kordsa’ya 2017 yılından bu yana CEO olarak liderlik eden Ali Çalışkan 1 Nisan 2022 itibariyle Sabancı Üniversitesi’ne Genel Sekreter olarak atanmıştır. Ali Çalışkan aynı zamanda Kordsa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak. Kordsa’da CEO’luk görevini halen Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan İbrahim Özgür Yıldırım devralıyor. Ali Çalışkan ve İbrahim Özgür Yıldırım’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar görev değişikliğiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:

ETKİN LİDERLİK ROLÜ

”36 yılı aşkın süredir Kordsa’da birçok pozisyonda bulunan Ali Çalışkan, Kordsa’nın gerek lastik güçlendirme alanında dünya lideri olmasında, gerekse yeni iş alanlarına açılmasında etkin liderlik rolü gerçekleştirmiştir. İbrahim Özgür Yıldırım da operasyon, inovasyon ve pazar geliştirme alanlarındaki başarıları ve tecrübesi ile dünya lideri bir ileri malzeme şirketi olması yolunda şirketimize liderlik edecek. Her iki yöneticimize de tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Vizyonları ve deneyimleri ile yeni görevlerinde de başarılarını artarak sürdüreceklerine yürekten inanıyorum.”