ING’den 10 milyon mesajlaşma

ING Türkiye’nin yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanı INGo, 2021 yılında 500 milyon TL’ye yakın kredi onayladı ve INGo ile 10 milyon mesajlaşma gerçekleşti. Yapay zeka teknolojisiyle hayata geçirilen ve her gün kendini geliştiren INGo, bankacılık ürünleri ya da işlemleriyle ilgili soruların yanı sıra, hava durumu gibi günlük hayattan birçok soruya da yanıt verebiliyor. INGo’nun günlük yaşam diliyle konuşması ve samimiyeti kullanıcılara da yansıdı.
50 BİN TEŞEKKÜR
Bir yılda 118 bin kez selam verilen INGo, 50 bin teşekkür ve 137 kez evlilik teklifi aldı. INGo ayrıca 11 bin kişinin yeni yılını ve 10 bin kişinin de doğum gününü kutladı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Dijital bankacılık alanında en etkin kanallarımızdan biri olarak konumladığımız INGo’nun, kullanıcılarımız tarafından tercih edilmesinden ve beğenilmesinden dolayı mutluyuz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.